UYGARLIK tarihi kadar geçmişe dayanan oyuncak tarihini anlatmak, çocukluk döneminin en önemli iki eşiği sayılabilecek oyun ve okuma unsurlarını birlikte ele alarak Türkiye ve dünya geleneğini yansıtan oyuncakları bir araya getiren "Düşler Oyunlar ve Okumalar" sergisi Cer Modern'de açıldı. Ay sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan serginin açılışında konuşma yapan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs, "Düşler Oyunlar ve Okumalar" sergisinde öncelikle Kültür Bakanlığımızın Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünden Okan İbiş'in ve yine başka kurumlarımızın iş birliği var. Pek çok vakıflarımız, Cin Ali Vakfı'nın da destekleriyle diğer kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesine, diğer vakıflarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SERGİ ÇOK BEĞENİLDİ

Örs,"Sergimiz ay sonuna kadar burada kalacak. Umarım siz büyüklerle beraber küçük çocuklarımızı da ay boyunca anneler babalar ellerinden tutmuş bir şekilde burada görmek istiyoruz. Geleceğimizin güvenci, sevinci ve teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Böyle bir sergide onların adına büyükler olarak bir şeyler gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" dedi. Örs konuşmasının ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürü Okan İbiş'le beraber serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Tülay Ünal sergiyi çok beğendiğini kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti. Elif Karakuş ise, "Çok güzel hazırlanmış. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Bebekleri çok beğendim. Eski oyuncakları da çok beğendim. Çocukluğuma gittim. Herkese çok teşekkürler" dedi. Emine Yıldırım,"Sergi güzel, beğendim. Eski kitapları beğendim. İnsanların eskiyi yad etmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.