Gölbaşı’nda tek hedef 1. Lig

BU
sezon ilk kez Hentbol Kadınlar 2. Ligi'
nde mücadele edecek olan Gölbaşı Belediye Spor Kadın Hentbol
takımı antrenörü İbrahim Akçay, yeni sezon
a çok iyi hazırlandıklarını
söyledi. Başarılı bir sezonu
geride bıraktıklarının altını çizen
Akçay, "2017-2018
sezonunda
genç takım ile Bölgesel Lig
'e katıldık. Ankara
'da birinci olarak
gruplara kaldık. Finallerde
oynamaya hak kazandık.
Finalde ise Türkiye
üçüncüsü
olarak 2. Lig'e çıktık.
Yeni sezonunda çok daha
büyük hedeflerimiz var. Bu
sezon grup birincisi olarak
finallerde ilk üçe kalıp 1. Lig
'e çıkmak istiyoruz" dedi.
Genç oyunculardan kurulu
bir takıma sahip olduklarını
vurgulayan antrenör,
Gölbaşı Belediye Spor'un bu takımla
çok daha büyük başarılara imza atacağını
söyledi. Gölbaşı'nda hentbol
için altyapı oluşturmaya çalıştıklarını
belirten Akçay
, "Amacımız doğrultusunda
transferlerimizi yaptık ve 7
genç takım oyuncusuyla takımı güçlendirdik.
Altyapımızda ise 1 yıldız 1
küçük takım ile çalışıyoruz. Genç ve
yetenekli oyuncuları takıma kazandırmak
adına 3
tecrübeli
takım oyuncumuz
aracılığıyla ilkokullarda
altyapı çalışması
yaptırmayı hedefliyoruz.
Yetenekli oyuncuları
takıma kazandıracağız.
Başta Belediye
Başkanımız, Kulüp
Başkanımız ve diğer
idarecilerimize bize
verdikleri desteklerden
dolayı teşekkür ediyorum.
Güzel başarılara imza atacağımızı
düşünüyorum" ifadelerini
kullandı. Sezonu 14 Ekimde
açacaklarını
söyleyen Akçay
,
"Oynayacağımız her
maçtan galibiyetle ayrılmak
istiyoruz"dedi.