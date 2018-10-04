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Gölbaşı’nda tek hedef 1. Lig

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez 2. Ligi’ne yükselen takımı antrenörü Akçay öncesi açıklamalarda bulundu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Gölbaşı’nda tek hedef 1. Lig
BU sezon ilk kez Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Gölbaşı Belediye Spor Kadın Hentbol takımı antrenörü İbrahim Akçay, a çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Başarılı bir sezonu geride bıraktıklarının altını çizen Akçay, "2017-2018 sezonunda genç takım ile Bölgesel Lig'e katıldık. 'da birinci olarak gruplara kaldık. Finallerde oynamaya hak kazandık. Finalde ise üçüncüsü olarak 2. Lig'e çıktık. Yeni sezonunda çok daha büyük hedeflerimiz var. Bu sezon grup birincisi olarak finallerde ilk üçe kalıp 1. Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi. Genç oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını vurgulayan antrenör, Gölbaşı Belediye Spor'un bu takımla çok daha büyük başarılara imza atacağını söyledi. Gölbaşı'nda hentbol için altyapı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Akçay, "Amacımız doğrultusunda transferlerimizi yaptık ve 7 genç takım oyuncusuyla takımı güçlendirdik. Altyapımızda ise 1 yıldız 1 küçük takım ile çalışıyoruz. Genç ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırmak adına 3 tecrübeli takım oyuncumuz aracılığıyla ilkokullarda altyapı çalışması yaptırmayı hedefliyoruz. Yetenekli oyuncuları takıma kazandıracağız. Başta Belediye Başkanımız, Kulüp Başkanımız ve diğer idarecilerimize bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sezonu 14 Ekimde açacaklarını söyleyen Akçay, "Oynayacağımız her maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz"dedi.
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Gölbaşı’nda tek hedef 1. Lig
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