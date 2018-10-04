Mamak’ta Mobil Anaokulu otobüsü

MAMAK
Belediyesi'nin dezavantajlı bölgelerde uyguladığı Mobil Anaokulu
otobüsü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yeniden göreve başladı. Mamak Belediyesi
'nin dezavantajlı bölgelerde uyguladığı Mobil Anaokulu otobüsü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla tekrar yollara düştü. Bu yıl Mamak'ta 10 mahallede uygulanacak gezici eğitim otobüsünde eğitimler başladı. 4-6 yaş grubu minikler için anaokulu olarak tasarlanmış eğitim otobüsüne kayıtlar için son başvuru tarihi ise 21 Ekim. Mobil Anaokulu'nda minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hem öğreniyor hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiriyor. Minikler kalem tutma, kaynaşma, oyun saati, hikaye saati, yemek saati gibi uygulamalarla dolu dolu bir gün geçiriyor. Eğitimler haftada 5 gün sabah saat 09.00- 11.00 ve 13.00-15.00 saatlerinde gerçekleşiyor. Anaokulu her yıl daha fazla öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.