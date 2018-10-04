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Öğrencilerden 10 bin adım

ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ortaklaşa “Dünya Yürüyüş Günü” etkinliği düzenledi

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Öğrencilerden 10 bin adım

Türkiye'de ciddi bir sorun haline gelen çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde Harikalar Diyarı'nda ''Dünya Yürüyüş Günü'' etkinliği düzenlendi. Özellikle çocuklarda sağlıklı yaşam alışkanlığını geliştirmenin hedeflendiği etkinlik, bin ortaokul öğrencisinin 10 bin adım atmasıyla başladı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, " olarak çocuklarımızı daha sağlıklı bir yaşama teşvik ediyoruz. Gerek tanıtımlar anlamında gerekse bu şekilde hareketli yaşamı teşvik eden, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden etkinliklerimiz var. Bu da o etkinliklerden birisi. Yaklaşık bin civarında öğrenci var burada. Çocuklarımızı bundan sonraki yaşamlarında da harekete devam ederler. Arkadaşlarımız sağlıklı yiyecekler dağıttılar. Çocukların da bundan sonra özelikle aileleri tarafından sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi lazım. Okullarda da artık kantinlerde bu tür gıdaların satılması yasak. Farkındalığı artırmak ve duyarlılığı sağlamak amacıyla bu etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. İnşallah amacına ulaşır'' dedi.

ETKİNLİKTEN MEMNUNLAR
İbrahim Kaplan isimli öğrenci, ''Yürüyüşe geldik öğretmenlerimizle birlikte. Çok eğlendik. Eğlence parklarında oynadık. Yürüyüş çok güzeldi, y orulduk. Evde futbol oynuyorum. Bazen yürüyüşlere katılıyorum arkadaşlarımla, bazen de annemle buraya gelip oyun oynuyoruz. Yarım saat koşuyoruz burada, sonra da evimize gidiyoruz'' dedi. Belen Koca adlı öğrenci de, "Herkesin spor yapmadığı bir dünyadayız artık. Çünkü kimse spor yapmak istemiyor, üşeniyor. Bu yüzden geldim. Yürüyüş iyiydi, yorulduk. Çok eğlendim'' şeklinde konuştu.

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