Pursaklar zabıtasından etiket denetimi

PURSAKLAR Belediyesi Zabıta
sı Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde, mağazalarda fiyat etiketlerinin kontrolünü yaptı. Raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat etiketi arasında fark bulunan işletmelere ise ceza yazıldı. Hem vatandaştan gelen şikayetleri değerlendiren hem de rutin kontrolleri yapan zabıta ekipleri, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını belirtti. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay ve ekipler, yaptıkları denetim ve kontrollerde yerli ürün etiketine, reyon fiyatı ile kasadaki fiyat arasındaki tutarlılığa ve ürünlerin son kullanım tarihlerinin olup olmadığını kontrol etti. Fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşlar uyarıldı.