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Tartıştığı kişiyi öldürdükten sonra etti

’da bir kişi parkta tartıştığı kişiyi silahla öldürdükten sonra hayatına son verdi. Kavga sırasında parkta oturan bir kadın da yaralandı

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Tartıştığı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

YENIMAHALLE Şentepe Seval Caddesi'ndeki bir parkta, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından biri, diğerini parkın yaklaşık 500 metre ilerisinde silahla öldürdükten sonra etti. Bu arada, kavga sırasında parkta oturan bir kadın silahla yaralandı. Yaralı kadın, kendi imkânlarıyla gittiği ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TERÖR SALDIRISI DEĞİL
Valilik çatışma ile ilgili açıklama yaptı. 'nde ateşli silahla adam öldürme olayına ilişkin yapılan açıklamada; "Yenimahalle Şentepe Mahallesi'ndeki bir adresten gelen adam öldürme ve yaralama ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 18-25 yaşlarında iki şahıs ölü olarak bulundu. Olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Kendi imkânları ile Onkoloji Eğitim ve intikal ettiği anlaşılan yaralı kadının tedavisi devam ediyor. Yapılan ilk tespitlere göre olayın bir terör bağlantısının bulunmadığı değerlendirilmekte olup, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Tartıştığı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
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