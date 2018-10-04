Yenimahalle’de kumar operasyonu

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jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için yer temin eden 2 şahıs ile kumar oynadığı tespit edilen 72 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ankara
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenimahalle Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynatmak için yer temin eden 2 şahıs ile kumar oynadığı tespit edilen 72 şahıs yakalanırken, suça konu malzemelere el konuldu. Yakalanan 2 şahıs hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldığı, kumar oynadığı tespit edilen 72 şahsa ise Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği toplam 18 milyon 648 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi