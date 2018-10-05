AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu

12 gündür mahsur kaldığı vadiden 4 AKUT
gönüllüsü tarafından kurtarılan keçi sğlıklı bir şekilde sahibine ulaştırıldı. Beypazarı'nda bulunan doğal güzellikleriyle ünlü İnözü vadisinde yaklaşık 12 gündür mahsur kaldığı anlaşılan keçiyi kurtarmak için harekete geçen 4 AKUT gönüllüsü, dağcılık yöntemleri kullanarak, keçiyi sağ salim sahibine teslim etti. KEÇİ KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine ulaşan Ankara
Akut ekibi, 4x4 araç ile vinç şaftı ve çeki demiri kullanarak istasyon kurmak sureti ile halatlarla, metrelerce aşağıya sarkarak dişi olduğu anlaşılan keçiye ulaşmış, keçiyi peronlarla sabitleyerek çobana teslim etti.