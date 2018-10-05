Aracıyla silah kaçakçılığı yaparken yakalandı

ANKARA
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirdiği kaçak silahları üçüncü kişilere sattığı belirlenen A.Y'yi takibe aldı. Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 8 tabanca, bir uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjörler ile çeşitli silah aksesuarları ele geçirildi. A.Y'nin, aracının bagajında yaptırdığı özel bölmeye sakladığı silahları üçüncü kişilere sattığı tespit edildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.