Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Aracıyla silah kaçakçılığı yaparken yakalandı

Aracıyla silah kaçakçılığı yaparken yakalandı

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Aracıyla silah kaçakçılığı yaparken yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirdiği kaçak silahları üçüncü kişilere sattığı belirlenen A.Y'yi takibe aldı. Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 8 tabanca, bir uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjörler ile çeşitli silah aksesuarları ele geçirildi. A.Y'nin, aracının bagajında yaptırdığı özel bölmeye sakladığı silahları üçüncü kişilere sattığı tespit edildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracıyla silah kaçakçılığı yaparken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN