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Başkentte rüzgârı

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için Fenerbahçe ile ’da karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’yi 65-62’lik skorla deviren Anadolu Efes 11. kez kupanın sahibi oldu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Başkentte Anadolu Efes rüzgârı
Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe ile PTT Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için Ankara'da karşı karşıya geldiler. Bu sezon ülkemizi EuroLeague'de temsil edecek olan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes bu galibiyetle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü. Ankaralı basketbolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

ANKARALILAR'DAN YOĞUN İLGİ
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Sloukas ve Ahmet ile farkı 5 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes Moerman ve Doğuş ile rakibine karşılık vererek 11-15 öne geçti. İlk çeyrek 15-17 Efes üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyreğe Sloukas ve Kalinic'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, sonrasına Ahmet ile 24-23'lük üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde Dunston ve Beaubois ile sayılar bulan Efes, 24-28'lik skorla tekrar öne geçmeyi başardı. İlk yarı 30-28 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Sloukas'ın üçlüğüyle Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin başında farkı 5 sayıya kadar çıkartsa da Moerman ve Doğuş'un sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Efes, skoru 33-37 yaptı. Kalan bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkaran Efes, periyodu da 36-44 önde tamamladı. Son çeyreğe Efes, farkı 11 sayıya kadar çıkararak başlasa da Fenerbahçe skoru 48-52 yaptı. Efes, tekrar farkı açarak skoru 52-60 yaptı. karşılaşmadan 62-65'lik skorla galip ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.Fenerbahçe ile Efes arasında oynanan 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasına, başkentte oynanan bütün basketbol maçlarında olduğu gibi, Ankaralı basketbolseverler yine akın etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı dolarken, ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarları takımlarına büyük destekte bulundu. Bir taraftar maçı çocuğu ile birlikte izledi.

KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi yenerek 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda, Ankara seyircisine de teşekkür ederek, "34. Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelesinde karşılaşan Fenerbahçe ve Anadolu Efes, sporseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Kupanın sahibi olan Anadolu Efes'i gönülden kutluyorum. Bu güzel akşamı şölene çeviren bütün basketbolseverlere sevgi ve selamlarımı sunuyorum"dedi.
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Başkentte Anadolu Efes rüzgârı
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