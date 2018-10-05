Başkentte Anadolu Efes rüzgârı

Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'
nde şampiyon olan
Fenerbahçe
ile PTT Türkiye Kupası
'nı kazanan Anadolu Efes, 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupas
ı için Ankara
'da karşı karşıya geldiler.
Bu sezon ülkemizi EuroLeague'
de temsil
edecek olan iki takımın mücadelesinde kazanan
taraf Anadolu Efes
oldu. Anadolu Efes
bu
galibiyetle Cumhurbaşkanlığı Kupas
ı'nı 11.
kez müzesine götürdü. Ankaralı
basketbolseverler
karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. ANKARALILAR'DAN YOĞUN İLGİ
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe
oldu. Sarı-lacivertliler Sloukas
ve Ahmet
ile farkı 5 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes Moerman ve Doğuş
ile rakibine karşılık vererek 11-15 öne geçti. İlk çeyrek 15-17 Efes üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyreğe Sloukas ve Kalinic
'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, sonrasına Ahmet ile 24-23'
lük üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde Dunston ve Beaubois
ile sayılar bulan Efes, 24-28'lik skorla tekrar öne geçmeyi başardı. İlk yarı 30-28 Fenerbahçe
üstünlüğüyle sona erdi. Sloukas'ın üçlüğüyle Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin başında farkı 5 sayıya kadar çıkartsa da Moerman ve Doğuş
'un sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Efes, skoru 33-37 yaptı. Kalan bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkaran Efes, periyodu da 36-44
önde tamamladı. Son çeyreğe Efes
, farkı 11 sayıya kadar çıkararak başlasa da Fenerbahçe
skoru 48-52 yaptı. Efes, tekrar farkı açarak skoru 52-60 yaptı. Anadolu Efes
karşılaşmadan 62-65'lik skorla galip ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11
. kez müzesine götürdü.Fenerbahçe ile Efes arasında oynanan 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası
karşılaşmasına, başkentte oynanan bütün basketbol maçlarında olduğu gibi, Ankaralı
basketbolseverler yine akın etti. Ankara Spor Salonu
'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı dolarken, ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarları takımlarına büyük destekte bulundu. Bir taraftar maçı çocuğu ile birlikte izledi. KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'
yi yenerek 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'
nı kazanan Anadolu Efes
'i
tebrik etti. Bakan Kasapoğlu
,
yayımladığı mesajda, Ankara
seyircisine de teşekkür ederek,
"34. Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
final mücadelesinde karşılaşan Fenerbahçe ve Anadolu Efes
, sporseverlere heyecan verici
bir karşılaşma yaşattı. Kupanın
sahibi olan Anadolu Efes
'i gönülden
kutluyorum. Bu güzel akşamı
şölene çeviren bütün basketbolseverlere
sevgi ve selamlarımı
sunuyorum"dedi.