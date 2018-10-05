Başkentte huzur denetimi

ÜLKE genelinde aranan araçların ve kişilerin yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. Ankara
'da dükkân ve araçlar didik didik arandı. Uygulamada, huzur ve güven ortamının devamı için okulların yakınındaki şüpheli kişi ve araçlar, parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satılan iş yerleri, kahvehaneler, av bayileri, internet kafeler ve oyun salonları kontrol edildi. Ekipler, girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yaparken, çalışanların da kimlik bilgilerini sorguladı. Şüpheli kişilerin üzerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı. Ekiplerin yanı sıra narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı uygulamalarda, insansız hava aracı drone da kullanıldı. Yetkililer, asayiş uygulamalarının artarak devam edeceğini bildirdi.