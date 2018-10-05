Berksan yarın CEPA’da

2003 yılında çıkardığı ilk albümü 'Çilek' ile müzik piyasasında başarılı bir çıkış yakalayan ünlü pop şarkıcısı Berksan, 6 Ekim Cumartesi günü, saat 15.00'da Cepa AVM'de olacak. Şarkıları ile her zaman gündemde kalmayı başaran Berksan, bu zamana kadar çıkardığı duygusal şarkılara bir yenisini daha ekledi. Yeni şarkısı "Ben" ile bu yıl da en iyi çıkış yapan sanatçılar arasına giren Berksan, Ankara
'nın gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Cepa'da vereceği mini konserle hayranlarıyla bir araya geliyor. En sevilen şarkılarını Ankaralılar için söyleyecek olan Berksan, konser sonrası hayranlarına imza dağıtacak.