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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
KIZILCAHAMAM Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, "Bundan sonra da her zaman siz değerli din görevlilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz" dedi. Kızılcahamam Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir program düzenlendi. Güney, "Sizler, doğduğumuzda ezan ve kametin ilahi muştusunu kulağımıza okudunuz. Çocukluğumuzun en unutulmaz anlarında, bir yol gösterene en çok ihtiyaç duyduğumuz gençlik çağımızda bize rehber oldunuz. Vatan borcumuzu ödemek için yola çıktığımızda, yuva kurmaya adım attığımızda, nihayet ebedi yolculuğa uğurlanırken dualarıyla hep yanımızda oldunuz" ifadelerini kullandı.
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
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