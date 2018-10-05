Et özel, baharat özel, usta güzel

Bulgaristan göçmeni olan Güneysu, 2006'da Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı bölümünü kazandı. 2010 yılında mezun olan Güneysu Ankara
atv' de eğitim aldı. O sırada hosteslik eğitimi aldığını söyleyen ve hosteslik yapamayacağını da anlayınca iki işi de bırakmaya karar veren Güneysu, 2011'de bir arkadaşıyla birlikte ortak dükkân açmaya karar verdi. Arkadaşıyla beraber 5 yıl çalıştıktan sonra evlendi ve 1 yıl ara vermek zorunda kaldı. Güneysu, "Dükkândan ayrıldığımda kızıma hamileydim. Ondan sonra tek başıma açmaya karar verdim. Çünkü tek başaracağımı düşündüm. 1 yılı aşkın süredir başarılı işlere imza attık. İnsanlar bizi çok sevdi. Güzel bir lezzet yakaladık. Her şey olması gerektiği gibi" diye konuştu. LEZZETTE İDDİALIYIM
En çok Adana Kebabı'yla meşhur olduk diyen Güneysu, "Adana kebap, çöp şiş ve ciğer de iddialıyım. Acaba diyenler o kadar memnun ayrılıyorlar ki biz mutlu oluyoruz. Lükse önem vermiyoruz. Lezzet odaklıyız. Lezzetin salaş dükkânlardan geçtiğine inananlardanım" dedi. Güneysu, "Lezzetinin farklı olmasının nedeni baharattan. Baharatları Gaziantep'ten getiriyorum. Etleri ise özel besi çiftliğinden alıyorum. İnsanların gönül rahatlığıyla hijyenik ve lezzetli yemekler yemesini önemsiyoruz. Küçük not kâğıtlarına karikatür çiziyorum. Boyuyorum. Paket servisine giderken eti cin alıp üzerine birer tane zımbalıyorum. Tamamen müşteri memnuniyeti odaklı.9 kişilik bir ekibim var" diye konuştu.