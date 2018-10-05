Genç avukatlar ‘Milli Baro’ dedi

MILLIYETÇI Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu'nun düzenlediği yemeğe geniş katılım gösteren genç avukatlar, tercihlerini sorunlarını çözeceğine inandıkları 'Milli Baro'dan yana kullanacaklarını gösterdi. Birlik Grubu'nun organize ettiği yemeğe genç avukatlar büyük bir katılım gösterirken, seçimlerde tercihlerini hangi yönde kullanacaklarını da göstermiş oldular. Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'nun ortak adayı Avukat Gencer Özdemir, Ankara
Barosu'nun yıllardır iyi yönetilmediğini belirterek, "Vaat sağanağıyla göreve gelenler ne yazık ki sorun üreten bir yapı haline geldiler. Bu itibarla artık Ankara Barosuna kayıtlı avukatların bu yapıdan kurtulmasının vakti geldi. Allah'ın izniyle de 21 Ekim'de genel kurulda kazanan biz olacağız" dedi. Meslekte 5 yılın altında kıdemi olan meslektaşlarından baro aidatı almayacaklarını da söyleyen Özdemir, kreş imkânı da sağlayacaklarını belirtti.