İki hayali vardı, ikisi de gerçekleşti

KEÇIÖREN Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencilerinden 10 yaşındaki Umut Avcu, projesi kapsamında dağıtılan formda yer alan kutucuğa hayalini yazdı. Avcu, tekerleği bozuk olan bisikletinin yaptırılmasını ve ardından da Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak
'la bisiklet sürmek istediğini belirterek, "Başkanla bisiklete binmek istiyorum ama bisikletimin tekeri bozuk, yaptırılmasını istiyorum" sözlerini kaleme aldı. Ardından Keçiören Belediyesi yetkilileri Avcu'nun ailesine ulaştı. Yetkililer Avcu'nun hayalini Başkan Ak'a bildirdi. Çocuklara yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarıyla sıkça gündeme gelen Başkan Ak, 10 yaşındaki Umut Avcu'nun talebini yerine getirmek için gerekli talimatları vererek, eski bisikletin yerine yeni bir bisiklet hediye etti. Hediye edilen bisikletle Kalaba Kent Meydanı'nda tur atan Avcu'ya eşlik eden Başkan Ak, Avcu'nun iki hayalini de yerine getirmiş oldu. Avcu, Bir Hayalim Var Projesi ile hem yeni bir bisikletin sahibi oldu hem de Başkan Ak'la bisiklet sürme hayalini gerçekleştirdi. Başkan Ak, bisiklet turunun ardından hediye ettiği bisiklete dikkatli bineceğinin sözünü Umut Avcu'dan alarak, bisikletin hayırlı olması temennisinde bulundu.