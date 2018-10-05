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İki hayali vardı, ikisi de gerçekleşti

Başkanı , ‘Bir Hayalim Var Projesi’ ile bu hafta 10 yaşındaki Umut Avcu’nun hayalini gerçekleştirdi. Avcu, hem yeni bir bisikletin sahibi oldu hem de Başkan’la bisiklet sürme hayalini gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 5.10.2018
İki hayali vardı, ikisi de gerçekleşti
KEÇIÖREN Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencilerinden 10 yaşındaki Umut Avcu, projesi kapsamında dağıtılan formda yer alan kutucuğa hayalini yazdı. Avcu, tekerleği bozuk olan bisikletinin yaptırılmasını ve ardından da Başkanı 'la bisiklet sürmek istediğini belirterek, "Başkanla bisiklete binmek istiyorum ama bisikletimin tekeri bozuk, yaptırılmasını istiyorum" sözlerini kaleme aldı. Ardından Keçiören Belediyesi yetkilileri Avcu'nun ailesine ulaştı. Yetkililer Avcu'nun hayalini Başkan Ak'a bildirdi. Çocuklara yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarıyla sıkça gündeme gelen Başkan Ak, 10 yaşındaki Umut Avcu'nun talebini yerine getirmek için gerekli talimatları vererek, eski bisikletin yerine yeni bir bisiklet hediye etti. Hediye edilen bisikletle Kalaba Kent Meydanı'nda tur atan Avcu'ya eşlik eden Başkan Ak, Avcu'nun iki hayalini de yerine getirmiş oldu. Avcu, Bir Hayalim Var Projesi ile hem yeni bir bisikletin sahibi oldu hem de Başkan Ak'la bisiklet sürme hayalini gerçekleştirdi. Başkan Ak, bisiklet turunun ardından hediye ettiği bisiklete dikkatli bineceğinin sözünü Umut Avcu'dan alarak, bisikletin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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İki hayali vardı, ikisi de gerçekleşti
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