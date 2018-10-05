Küçük esnaf korunmalı

BUGÜN NELER OLDU

BINLERCE bakkal ve küçük esnafın zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiğini anlatan Palandöken, "Dövizdeki kuru bahane ederek unun fiyatlarını yüzde 60'ın üzerinde artıran spekülatörlere ses çıkarılmazken emeği ile çalışan bakkal ve fırıncının kar marjlarının sınırlandırılması adil değil. Mahalle esnafımız zincir marketler karşısında ayakta kalmak için mücadele edip sadece ekmek ve sigara satarak ayakta kalmaya çalışan başta bakkal ve diğer küçük esnafın korunması için acilen yeni yasal düzenleme yapılmalı.En küçük sokak aralarına kadar giren zincir marketlerin artık açılış ve kapanışlarına mutlaka kural konularak küçük esnaf mutlaka korunmalıdır" diye konuştu.