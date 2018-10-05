Mamak’ta seyyara geçit yok

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MAMAK Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde haksız rekabete neden olan seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Kanunda belirtilen şartları taşımayan, satış izni ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılara gerekli yaptırımları uygulayan zabıta ekipleri, Mamak genelinde denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Halk sağlığının birinci öncelik olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Yapılan denetimlerde Mamaklılar için özellikle gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Denetimlerim önemli bir başka nedeni ise kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi. Böylece ülke ekonomisine kazanç sağlayarak, haksız rekabetin önüne geçip, ticarette adaleti sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti. Yapılan uygulamalarda menşei belli olmayan gıda maddelerine el konulurken, bu ürünlerin satışlarının yapıldığı araçlara da işlem yapıldı.