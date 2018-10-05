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Mamak’ta vatandaştan hijyene tam not

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Mamak’ta vatandaştan hijyene tam not
MAMAK Belediyesi ilçeye kazandırdığı parklarla vatandaşlara soluk alabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar kazandırırken, Gezici Park Ekibi ile parklarda kullanımdan kaynaklı oluşan çevre kirliliğini de çözüme kavuşturuyor. Günde 20 parkın temizliğini yapan Mamak ekipleri vatandaşlardan tam not alıyor. İlçedeki yeşil alanların arttırılmasına önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, huzur bulacağı alanları oluşturuyoruz ve bunların bakımını da aksatmadan yapıyoruz" dedi. Mevcut parkların daha da verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların taleplerini de dikkate aldıklarını ifade eden Akgül, "Gelecek kuşaklara yeşil bir Mamak bırakmak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.
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Mamak’ta vatandaştan hijyene tam not
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