Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Pursaklar Voleybol şampiyon

Pursaklar Voleybol şampiyon

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Pursaklar Voleybol şampiyon
ANKARALI Voleybol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (VHGD) Turnuvası bayanlar kategorisinde Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı şampiyon oldu. Kulüp yönetimi ve sporcular kupalarıyla birlikte Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret etti. Ankaralı ve Gözlemciler Derneğinin turnuvası bayanlar ve erkekler kategorisinde düzenlendi. Kıyasıya mücadele edilen turnuvanın bayanlar kategorisinde Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, erkekler kategorisinde ise Ziraat Bankası şampiyon oldu. Bayanlar kategorisinde finali İlbank ile yapan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu. İlbank ikinci, TED Ankara Kolejliler üçüncü ve Halkbank ise dördüncü oldu. Şampiyonluk kupasını ve madalyalarını alan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Kulüp Başkanı Nedim Erçetin, Antrenör Salih Yergin, Yardımcı Antrenör Burak Cömert ve sporcular, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Çetin, sporun dostluk, kardeşlik ve sağlık için vazgeçilmez bir değer olduğunu hatırlatarak, ligdeki mücadele için başarılar diledi. Kulüp yönetimi ve sporcular, desteklerinden dolayı Başkan Selçuk Çetin'e teşekkür ettiler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pursaklar Voleybol şampiyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN