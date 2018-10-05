Pursaklar Voleybol şampiyon

ANKARALI Voleybol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (VHGD) Turnuvası
bayanlar kategorisinde Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı
şampiyon
oldu. Kulüp yönetimi ve sporcular kupalarıyla birlikte Belediye Başkanı Selçuk Çetin
'i makamında ziyaret
etti. Ankaralı Voleybol Hakemleri
ve Gözlemciler
Derneğinin turnuvası bayanlar ve erkekler kategorisinde
düzenlendi. Kıyasıya mücadele edilen turnuvanın
bayanlar
kategorisinde
Pursaklar Voleybol
İhtisas Takımı,
erkekler kategorisinde
ise Ziraat Bankası
şampiyon
oldu. Bayanlar
kategorisinde
finali İlbank ile
yapan Pursaklar
Voleybol İhtisas Takımı şampiyonluk kupasının sahibi
oldu. İlbank ikinci, TED Ankara Kolejliler
üçüncü
ve Halkbank ise dördüncü oldu. Şampiyonluk kupasını
ve madalyalarını alan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Kulüp Başkanı Nedim Erçetin, Antrenör Salih Yergin, Yardımcı Antrenör Burak Cömert
ve
sporcular, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'
i
ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Çetin
, sporun
dostluk, kardeşlik
ve sağlık için vazgeçilmez
bir değer
olduğunu hatırlatarak,
ligdeki mücadele
için başarılar diledi.
Kulüp yönetimi ve
sporcular, desteklerinden
dolayı Başkan Selçuk Çetin
'e teşekkür
ettiler.