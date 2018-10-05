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Telekom kötü başladı

Bu sezon EuroCup C Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz , ilk maçında deplasmanda konuk olduğu Rus ekibi Zenit St Petersburg’a 91-80 mağlup oldu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Telekom kötü başladı
EUROCUP C Grubu'ndaki temsilcimiz Türk Telekom, ilk maçında Rus ekibi Zenit St Petersburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi iyi bir mücadele sergilediği maçta Rus rakibine 91-80'lik skorla mağlup oldu. Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Zenit oldu. İlk çeyrek 28-18 Zenit üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte farkı daha da açmayı başaran ev sahibi ekip, ilk yarı sonunda 51-37'lik üstünlüğü yakaladı. Üçüncü çeyreği de etkili geçen Zenit, son çeyreğe 73-52'lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte 'un yakaladığı üstünlük farkın azalmasını sağlasa da Zenit, karşılaşmadan 91-80'lik skorla galip ayrıldı.

LANDESBERG'DEN 23 SAYI
Türk Telekom'da Sylven Landesberg 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vladimir Stimac da 20 sayı, 8 ribaunt ile oynadı. Zenit'te Brandon Jennings 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ile galibiyetin mimarı olurken, Sergey Karasev 17, Jalen Reynolds ve Evgeny Voronov da 14'er sayıyla maçı tamamladı.
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Telekom kötü başladı
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