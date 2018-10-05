Telekom kötü başladı

EUROCUP C Grubu
'ndaki temsilcimiz Türk Telekom
, ilk maçında Rus
ekibi Zenit St Petersburg
ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi iyi bir mücadele sergilediği maçta Rus rakibine 91-80
'lik skorla mağlup oldu. Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Zenit oldu. İlk çeyrek 28-18 Zenit üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte farkı daha da açmayı başaran ev sahibi ekip, ilk yarı sonunda 51-37'lik üstünlüğü yakaladı. Üçüncü çeyreği de etkili geçen Zenit, son çeyreğe 73-52'lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte Türk Telekom
'un yakaladığı üstünlük farkın azalmasını sağlasa da Zenit, karşılaşmadan 91-80
'lik skorla galip ayrıldı. LANDESBERG'DEN 23 SAYI Türk Telekom
'da Sylven Landesberg 23
sayıyla maçın en skorer
ismi olurken Vladimir Stimac
da
20 sayı, 8 ribaunt ile oynadı. Zenit'te
Brandon Jennings 20 sayı, 9 ribaunt,
8 asist ile galibiyetin mimarı olurken, Sergey Karasev 17, Jalen Reynolds ve Evgeny Voronov
da 14
'er sayıyla maçı
tamamladı.