Türkiye’ye yatırım yapın

ANKARA
Sanayi Odasınca bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen, "ASO Büyükelçiler Resepsiyonu", Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi. SANAYİ BAŞKENTİ
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Bu yıl Ankara Sanayi Odası'nın 55. kuruluş yılını kutluyoruz. Ankara artık, ekonomisiyle de Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biridir. 55 yıldır geleceğini üretmeye çalışıyor, başkenti temsil etmenin sorumluluğuyla, başkentin sanayisini, sanayinin başkentine dönüştürmeye çalışıyoruz. 55 yıllık bu sürede Ankara'yı Türkiye'nin önemli üretim güçlerinden birine dönüştürdük. " dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yabancı misyon şeflerini Türkiye'de yeni yatırımlar yapmaya ve birlikte çalışmaya davet ederek, "Türkiye, endüstrisi büyümeye ve gelişmeye aday bir ülkedir. Hem Türkiye'de yapılan üretimlerin ihracatı hem de kendilerinin buradaki yatırımlara iştirakleri bizi memnun edecektir. Ankara'nın savunma sanayisinin merkezi" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Türkiye'nin dış politikasının dünyanın her köşesinde iş insanlarımıza hizmet odaklı bir dış politika olduğunu vurguladı.