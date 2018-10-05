Ücretsiz dönüşecek

Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunların ardından Altındağ Belediyesi de örnek olacak bir karara imza attı. Altındağ Belediye Meclisi'nde alınan kararla ilçede devam eden kentsel dönüşüm
projeleri kapsamında yatırımların hızının düşmemesi için müteahhitlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. 1 Ekim 2018 ile 1 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olacak karardan ilçenin tüm bölgelerindeki yatırımcılar faydalanabilecek. ALTINDAĞ'DAN ALTIN FIRSAT
Alınan kararın Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, "Türkiye uzun süredir ekonomik bir saldırı altında. Döviz üzerinden gerçekleşen bu saldırıyı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, hükümetimiz bertaraf ederek normalleştirme sürecine girdi. Biz de Altındağ Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat yatırımlarının hızını düşürmemek için imar ve şehircilik alanında önemli bir karar aldık. Altındağ Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Altındağ'da tüm bölgelerde 1 Ekim 2018 tarihinden 1 Ocak 2019'a kadar yatırımcılardan hiçbir ücret talep edilmeyecek" dedi. 4 KAT İÇİN 5 BİN, 16 KAT İÇİN 21 BİN LİRA ALINIYOR
GEÇTIĞIMIZ yıl 850 yapıya ruhsat verilen Altındağ'da ortalama 15 bin yeni konut inşa ediliyor. Altındağ Belediyesi 4 katlı bir bina için belediye olarak alınan ücret toplam 4 bin 964 TL, 6 katlı bina için alınan ücret 7 bin 804 TL, 16 katlı bina için alınan ücret ise 20 bin 846 TL. Bu ücretler belediye tarafından 1 Ocak 2019'a kadar alınmayacak.