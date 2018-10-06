Ankaragücü 3 eksikle sahada

BU
akşam Bursaspor
ile karşılaşacak olan Ankaragücü
'nde bu maç öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Thomas Hearteux, Brice Dja Djedje ve Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor
karşısında forma giyemeyecek. Başkent ekibinde Erzurumspor
karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2
maç cezalı duruma düşen Bakary Kone
ise görev verilmesi halinde bu maçta oynayabilecek. Ankaragücü
'nün maça Hopf, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Faty, Moulin, Bifouma, İlhan, Mokhtar ve El Kabir
on biriyle çıkması bekleniyor.