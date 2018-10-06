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3 eksikle sahada

Giriş Tarihi: 6.10.2018
BU akşam Bursaspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde bu maç öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Thomas Hearteux, Brice Dja Djedje ve Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Başkent ekibinde Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2 maç cezalı duruma düşen Bakary Kone ise görev verilmesi halinde bu maçta oynayabilecek. Ankaragücü'nün maça Hopf, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Faty, Moulin, Bifouma, İlhan, Mokhtar ve El Kabir on biriyle çıkması bekleniyor.
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Ankaragücü 3 eksikle sahada
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