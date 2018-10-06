Ekmeğimizi büyütmeye devam edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Sekteri Fatih Şahin, Kahramankazan'da bulunan Keresticiler ve Saraykent Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Prefabrik ve plastik sektöründeki işverenler ve emekçilerle bir araya gelen Şahin, fabrikalar ve atölyelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan yatırımcıya devlet olarak gereken her türlü desteğin sağlandığını belirten Şahin, "Siyaset kurumu olarak üreticilerin karşılaştığı tıkanıklıkların önünü açmak zorundayız" diye konuştu. Ekonomik bir darboğazdan geçildiğini, çözülmesi gereken sorunların olduğunu ifade eden Şahin, yeni hükümet sistemiyle ekonomik saldırılara karşı daha hızlı kararlar alınıp gereken reaksiyonların verildiğini ifade etti.