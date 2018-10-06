Ezeli rekabet ebedi dostluk

Geçtiğimiz hafta kendi evinde Antalya
lyaspor'a tek golle mağlup olan Ankaragücü
, ligin 8.
haftasında kardeş kulübü Bursaspor
'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya
yönetecek. İki takım daha önce Süper Lig
'de birbirlerine 37
kez rakip oldular. Oynanan 37
karşılaşma'da Bursaspor 15
galibiyet alırken, Ankaragücü 10
galibiyet elde etti. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor
bu maçlarda 43 gol atarken, Ankaragücü 39
gol buldu. Bu akşam oynanacak maç ile iki takım 6 yıl aradan sonra Süper Lig
'de yeniden birbirlerine rakip olacaklar.