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Ezeli rekabet ebedi dostluk

Spor Toto ’in 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü ’a konuk olacak. Saat 16:00’da başlayacak karşılaşma iki takım arasındaki 38. Süper Lig maçı olacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Ezeli rekabet ebedi dostluk
Geçtiğimiz hafta kendi evinde Antalyalyaspor'a tek golle mağlup olan Ankaragücü, ligin 8. haftasında kardeş kulübü Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. İki takım daha önce Süper Lig'de birbirlerine 37 kez rakip oldular. Oynanan 37 karşılaşma'da Bursaspor 15 galibiyet alırken, Ankaragücü 10 galibiyet elde etti. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor bu maçlarda 43 gol atarken, Ankaragücü 39 gol buldu. Bu akşam oynanacak maç ile iki takım 6 yıl aradan sonra Süper Lig'de yeniden birbirlerine rakip olacaklar.
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Ezeli rekabet ebedi dostluk
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