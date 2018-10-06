Gümüşdere Ihlamur Vadisi Eroğlu’nu ağırladı

KEÇIÖREN
Belediyesi'nin ödüllü vizyon projesi Güm��şdere Ihlamur Vadisi
'ni Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak
ile birlikte gezen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şahane olmuş, güzellikler diyarı Gümüşdere" ifadelerini kullandı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Doğaya dönüş projesi" olarak adlandırılan Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na tanıttı. Eroğlu ile birlikte vadiyi gezen Mustafa Ak, alanın yapımına ilişkin bilgiler verdi. Alanın temel atma törenini de Eroğlu ile birlikte gerçekleştirdiklerini aktaran Ak, "Çubuk Çayı'nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı'nın bitimine kadar toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsayan Gümüşdere Ihlamur Vadimizin temelini birlikte atmıştık. Bu projeye bizim kadar inanıp gerekli desteği verdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Eroğlu, Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin yeni görünümü ile cennet gibi olduğuna vurgu yaparak, "Şahane bir yere dönüşmüş, çöplükten güzellikler diyarı Gümüşdere'ye" ifadelerini kullandı.