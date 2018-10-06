Şehitlerin adı yaşatılacak

YENIMAHALLE Belediyesi, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren Şehit Albay Dilaver Karsavuranoğlu, Şehit Polis Memuru Çağdaş Tamkoç ve Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu adına Turgut Özal Mahallesi'nde 3 yeni parkın açılışını gerçekleştirerek mahalle sakinlerine emanet etti

ŞEHİTLERE VEFA

Açılışa şehit aileleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Yaşar, şehitlerin hatırallarının Yenimahalle'ye nefes olacağını belirterek, "Her alanda yaptığımız hizmetler çok önemli. Ama bugün açılışını yapacağımız parklar, adlarıyla birlikte son derece anlamlı. Şehitlerimizin adları bu parklarda ölümsüzleşecek. Sizler de bu parklara her geldiğinizde şehitlerimizi anacaksınız. Onlar unutulmayacaklar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan elemli ve acılı ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. Açılışlarda konuşma yapan şehit yakınları ise vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca açılışa katılan Yenimahallelilere Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikram edildi.