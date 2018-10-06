Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Şehitlerin adı yaşatılacak

adı yaşatılacak

isimlerini yeni açılan parklara verdi. Şehitlere vefa amacıyla yapılan açılışta duygu dolu anlar yaşandı

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Şehitlerin adı yaşatılacak

YENIMAHALLE Belediyesi, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren Şehit Albay Dilaver Karsavuranoğlu, Şehit Polis Memuru Çağdaş Tamkoç ve Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu adına Mahallesi'nde 3 yeni parkın açılışını gerçekleştirerek mahalle sakinlerine emanet etti

ŞEHİTLERE VEFA
Açılışa şehit aileleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Yaşar, hatırallarının Yenimahalle'ye nefes olacağını belirterek, "Her alanda yaptığımız hizmetler çok önemli. Ama bugün açılışını yapacağımız parklar, adlarıyla birlikte son derece anlamlı. Şehitlerimizin adları bu parklarda ölümsüzleşecek. Sizler de bu parklara her geldiğinizde şehitlerimizi anacaksınız. Onlar unutulmayacaklar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan elemli ve acılı ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. Açılışlarda konuşma yapan şehit yakınları ise vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca açılışa katılan Yenimahallelilere Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikram edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehitlerin adı yaşatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN