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Giriş Tarihi: 6.10.2018
Türkçe konuşan girişimciler ATO’da
BAŞKENTIN ihracatını artırma çalışmalarına hız veren Ankara Ticaret Odası (), Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan ve leri üyeleriyle bir araya getirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin () bu yıl 20'ncisini düzenlediği "Türkçe Konuşan Girişimciler Programı" kapsamındaki eşleştirme toplantısı, ATO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ATO Congresium VIP Salonu'nda yapılan Türkçe Konuşan Girişimciler Eşleştirme Toplantısı'na 20 ülkeden 48 girişimci ile çok sayıda ATO üyesi katıldı. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay , "Bizler aynı dili konuşan, aynı geçmişi ve aynı kültürü paylaşan girişimciler olarak çok güçlü bir gönül birliğine sahibiz. Bu gönül birliği, ticari ilişkilerimiz açısından bizlere büyük bir avantaj sağlıyor. Ülkelerimizin refahı için bu avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.
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