Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Vatandaş anlattı Başkan Ak dinledi

Vatandaş anlattı Başkan Ak dinledi

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Vatandaş anlattı Başkan Ak dinledi
KEÇIÖREN Belediyesi "tam zamanında belediyecilik" anlayışıyla hayata geçirdiği halk buluşmalarının bir yenisini Aşağı Eğlence Mahallesi'nde gerçekleştirerek, vatandaşların problemlerine anında çözüm buldu. Platformda toplanan bütün vatandaşın sıkıntılarını tek tek dinleyen Ak, yoğun sevgiyle karşılandı. Zaman sınırlaması olmayan halk buluşmasında kimi vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Başkan Ak'a teşekkür ederken, kimileri ise uzun uzun problemini anlatma fırsatı buldu. Başkan Ak, halk buluşmalarını sürekli hale getirdiklerini ifade etti. Belediyecilik faaliyetlerinin gönülleri fethetmek gerektiğini kaydeden Ak, "Gözden olan gönülden de ırak olur diyerek her zaman vatandaşlarımızla iç içe olduk. Gönüllerde taht kurmayı tercih ettik. dertleriyle dertlenen, mutluluklarıyla da mutlu olan bir anlayışı benimsedik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaş anlattı Başkan Ak dinledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN