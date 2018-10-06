Vatandaş anlattı Başkan Ak dinledi

KEÇIÖREN
Belediyesi "tam zamanında belediyecilik" anlayışıyla hayata geçirdiği halk buluşmalarının bir yenisini Aşağı Eğlence Mahallesi'nde gerçekleştirerek, vatandaşların problemlerine anında çözüm buldu. Platformda toplanan bütün vatandaşın sıkıntılarını tek tek dinleyen Ak, yoğun sevgiyle karşılandı. Zaman sınırlaması olmayan halk buluşmasında kimi vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Başkan Ak'a teşekkür ederken, kimileri ise uzun uzun problemini anlatma fırsatı buldu. Başkan Ak, halk buluşmalarını sürekli hale getirdiklerini ifade etti. Belediyecilik faaliyetlerinin gönülleri fethetmek gerektiğini kaydeden Ak, "Gözden ırak
olan gönülden de ırak olur diyerek her zaman vatandaşlarımızla iç içe olduk. Gönüllerde taht kurmayı tercih ettik. Vatandaşlarımızın
dertleriyle dertlenen, mutluluklarıyla da mutlu olan bir anlayışı benimsedik" dedi.