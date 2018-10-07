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Alkollü sürücü direksiyon başında uyudu

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Alkollü sürücü direksiyon başında uyudu
BAŞKENTTE alkollü bir sürücü trafikte seyrettiği sırada aracını durdurarak direksiyon başında uyuyakaldı. Kimliği henüz belirlenemeyen 06 FU 7548 plakalı otomobilin sürücüsü, Ankara Bulvarı'nda ilerlerken aracını durdurup direksiyon başında uyuyakaldı. Yol ortasında çalışır vaziyetteki otomobilde hareketsiz yatan sürücüyü gören bir vatandaş, bu kişinin kaza yaptığını zannederek yardıma koştu. Sürücünün aşırı alkollü olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü araçtan indirmeye çalıştı. Uzun çabaların ardından ekipler, bu kişiyi yüzünü yıkayarak ayılttı. Güçlükle ayakta durabilen sürücü, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü
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Alkollü sürücü direksiyon başında uyudu
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