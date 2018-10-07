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Ankara- günde iki sefer

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Ankara-Ağrı günde iki sefer
AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Ankara-Ağrı arasındaki uçuşların tarihi itibari ile günde 2 sefer olarak başlayacağını duyurdu. Ağrı'dan yapılan uçak seferleri ile ilgili konuşan , Ankara- Ağrı arası uçak sefer sayısının arttırılmasının önemli olduğunu söyledi. Çelebi "Bu uçuşların iki önemi var. Bunlardan birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibari ile uçuşların başlayacak olması. Bilindiği üzere eş zamanlı olarak Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan üçüncü havalimanının açılışı ile birlikte gerçekleştirilecek olmasıdır. Bunun yanı sıra Ankara- Ağrı arası uçak seferleri günlük iki sefere çıkarılmıştır. Böylelikle özellikle iş sektörü ve turizm de önemli bir rahatlama olacaktır. Bu talebimizi değerlendiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın 'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ve Türk Hava Yolları yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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Ankara-Ağrı günde iki sefer
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