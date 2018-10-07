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Anne adaylarına doğum eğitimi

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Anne adaylarına doğum eğitimi
SINCAN Belediyesi, doğum öncesi ve sonrasında daha bilinçli olmaları için anne adaylarına eğitim veriyor. Eğitim sonrasında tarafından anne adaylarına sertifika veriliyor. Sincan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi iş birliği ile düzenlenen eğitimlerde anneler doğum öncesi ve sonrasına hazırlanıyor. Eğitimlerde hamilelikte beslenme, anne-baba ve bebek iletişimi, doğum sonrası takip, anne sütü ve önemi, lohusalık dönemi üzerinde duruluyor. İlki Nene Hatun Konağı'nda düzenlenen "doğum öncesi ve sonrası annelik" eğitimine anne adayları yoğun ilgi gösterdi.
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Anne adaylarına doğum eğitimi
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