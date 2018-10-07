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Atar yemez gençler

Altay’ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği 8’de 8 yaparak zirvedeki yerini korudu. Gençler çıktığı 8 maçta 16 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Atar yemez gençler

GEÇEN sene onursal başkan merhum 'ın adının verildiği sezonda ligi 17'nci sırada tamamlayarak bir alt lig olan 1'inci Lig'in yolunu tutan Gençlerbirliği, bu sezon 8'de 8 yaparak tekrar 'e geri dönmek için kenetlendi. Süper Lig'de kötü geçen dönemin ardından yeni sezonda 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlayan kırmızı siyahlılar, topladığı 24 puanla en yakın rakibi 'un önünde zirvede yer alıyor. Sezon başında Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getiren temsilcisi 1'inci Lig serüvenine dolu dizgin başladı.

16 GOL ATTI
Bu sezon oynadığı 8 maçta henüz mağlubiyeti ve beraberliği bulunmayan Gençlerbirliği, sırasıyla Hatayspor, Altınordu, , Osmanlıspor, , Ümraniyespor, Afjet Afyonspor ve Altay ile karşılaştı. Başkent temsilcisi rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü. Lig'de atılan 16 gole 3'er golle Mert Nobre, Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi, 2 golle Stephene Sessegnon ile Alper Uludağ ve 1'er golle Jailton Paraiba, ile kaptan Selçuk Şahin katkıda bulundu. Ayrıca Altay maçından önce oynadığı son 4 maçının ilk yarılarını golsüz tamamlayan kırmızı siyahlılar, galibiyete ikinci yarıda ulaştılar.

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Atar yemez gençler
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