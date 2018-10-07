Dileklerini gökyüzüne gönderdiler

ÇUKURAMBAR'DAKI SERÇEV Engelsiz Çocuk Parkı'nda düzenlenen etkinliğe AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürü Bestami Erkoç, SERÇEV Başkanı Süheyla Gürkan ile serebral palsili çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte çocuklar seslerini duyurabilmek için dileklerini yazdıkları kartları balonlara bağlayıp gökyüzüne yolladılar.

HAYALLERINIZ IÇIN ÇALIŞIYORUZ

Etkinliğin açılışında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti hükümetinin 2005 yılından bu yana engelli çocukların hayatlarına dokunduğunu kaydetti. SERÇEV'in birçok başarılı çalışma yürüttüğünün altını çizen Çalık, "Ziyaret ettiğimde çok mutlu olduğum Gökkuşağı Okulmuz gibi birçok okulumuzda kaynaştırma eğitimlerimiz başladı. Konya'da bir toplantıya gittiğimde engelli bir evladımızın bana bir cümlesi vardı. 'Ben sizden şikayetçiyim' dedi. Engellilerimize çok fazla destek olduğumuzu düşündüğüm için ne şikayeti olduğunu merak ettim. 'Ben sizden şikayetçiyim. Çünkü ben 2002 yılına kadar. Evden çıkmayı bilmiyordum. Eve kapatılmıştım. Dışarıda bir eğitimin olduğunu, dışarıda bir istihdamın olduğunu bilmiyordum. Siz 2002 yılında beni evden çıkardınız. Okulların benim için var olduğunu gördüm. Şimdi eksikliklerinizi tamamlayasınız diye sizden şikayetçiyim. Eğitimin ne demek olduğunu, istihdamın ne demek olduğunu siz bize gösterdiniz ve şimdi bunu yüzde yüz oranında istiyoruz' dedi. Tabiî ki ben bunları duyunca çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Engelli bireyler için çalışmaya devam edeceklerini belirten Çalık, "Bir nebze de olsa annelerimize katkı yapabiliyorsak, çocuklarımızın hayatlarına dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Biz sizleri hayallerinize kavuşturmak için çalışıyoruz, çalışacağız" dedi. SERÇEV Başkanı Süheyla Gürkan ise konuşmasının başında dün Batman'da şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.