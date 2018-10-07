Güvenli internet TIR’ı Sincan’da

BILGI
Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Güvenli İnternet
TIR'ının bu seferki adresi Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu oldu. Öğrencileri internet kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan TIR'da öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Güvenli İnternet TIR'ında bulunan eğitmenler çağımızın olmazsa olmazı teknolojiler ve onların verimli kullanımı noktasında öğrencilere bilgi verdi. Yarışmalar ve oyunlarla teknoloji konusunda öğrenciler bilinçlendirildi.