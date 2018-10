Next Lab’la eğlenceli bilim

BUGÜN NELER OLDU

Level AVM 'de 5 - 12 yaş çocuklar için kurulan Next Lab 'de bilim atölyeleri başladı. Fizik, kimya ve biyoloji deneylerini en eğlenceli hallerini çocuklarla buluşturan Next Lab'de çocuklar yepyeni dünyaları keşfediyor. Çocuklar Next Lab'de mikroskop altında arı iğnelerini ve balık pullarını inceleyip, ışık kırılmalarını ve maddelerin dönüşümlerini keşfediyorlar. Eski dönemlerde savaş ajanlarının kullandığı mürekkebi kullanarak görünmez resim yapan çocuklar sonra resimlerinin ısıyla nasıl ortaya çıktığını görünce şaşkınlıklılarını gizleyemiyorlar. Bilim atölyelerinde katı karbondioksit ile dev balonlar yaparken, deterjanların kirleri nasıl uzaklaştırdığ��nı çıplak gözle görüyorlar. Eğlence dolu bilim etkinliklerinde keyifli hafta sonları için çocuklar Next Lab'de buluşuyorlar. Etkinliklere ücretsiz olarak katılabilen çocuklar, bilime özgürce dokunabiliyorlar.