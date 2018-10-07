Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Seyir halinde alev aldı

Seyir halinde alev aldı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Seyir halinde alev aldı
ANKARA'DA seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yenimahalle Suadiye Caddesi üzerinde hareket halinde olan Serkan B. (25) idaresindeki 55 JM 352 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. dakikalar içinde büyümesi üzerine araç alev topuna döndü. Yangını fark ederek aracını sağa çeken sürücü kendi imkanlarıyla alevlerle baş edemeyince itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyir halinde alev aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN