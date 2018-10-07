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Suç örgütüne 3 tutuklama

Giriş Tarihi: 7.10.2018
BAŞKENTTE suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralama, tehdit ve şantaj yoluyla menfaat sağlayan suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt lideri Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak, menfaat sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Menderes Y, Tarık Ü. ve Başar K. tutuklandı.
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Suç örgütüne 3 tutuklama
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