Yabancıların Türkçe hayali

Etimesgut Belediyesi tarafından ilçede yaşayan yabancı uyruklu kişilere Türkçe eğitimi veriliyor. Etimesgut Belediyesi'ne bağlı ETİSEM'ler bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler Göktürk Aile ve Yaşam Merkezi'nde veriliyor. 2013 yılında verilmeye başlanan Türkçe eğitimlerinden bugüne kadar 247 kişi faydalandı. 2 yıl süren eğitimlerin sonunda Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilere sertifika da veriliyor. ETİSEM'de bu yıl ise 16 yabancı Türkçe eğitimi alıyor. Aralarında Senegal, Rusya, Tayland, Tunus, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden öğrencilerin bulunduğu eğitimlerde kimileri Ankara'daki hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmek için kimi torunu ile konuşabilmek için kimisi ise gelin geldiği Türk aile ile iletişim kurabilmek için Türkçe öğreniyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Türkçe, yalın bir dil değil, bir kültür, bir medeniyettir. Biz kursiyerlerimize sadece Türkçe dilini değil, Türk örf ve adetlerini, kültürümüzü de öğretiyoruz" dedi.

DİŞ DOKTORU OLMAK İSTİYOR

Türkçe öğrenmeye annesi ile birlikte gelen İranlı Sona Hacettepe Üniversitesi'nde okumak istiyor. Sona Soleimani, "İran'da lise okudum. 2 aydır Türkiye'deyim. Hacettepe Üniversitesi'nde diş doktorluğu okumak istiyorum. Burada da okuyabilmek için Türkçe öğreniyorum" diye konuşurken annesi Negar Farsimadan ise, "Kızımla beraber geldik. Kızıma yardımcı oluyorum. Bende Türkçe öğreniyorum" ifadelerini kullandı. 16 öğrenci arasında yer alan iki Taylandlı arkadaş da Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Mıss Pıtchaya, "Ev hanımıyım. Eşim Türk... Hayatımı kolaylaştırmak için Türkçe öğreniyorum. 3 yıldır Türkiye'deyim. Türkçem biraz var ama geliştirmek istiyorum. Türkçe konuşmak çok zor... En çok buzdolabı derken zorlanıyorum" dedi. Gıttıya Puysungern de, "Bende 2 yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe öğreniyorum" görüşünü belirtti.

RUS GELİN TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Türk vatandaşı ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleştiğini söyleyen Svetlana Kurt, "Ben 6 aydır Türkiye'deyim. Benim eşim Türk... O Rusça biliyor. Şimdi bende Türkçe öğreniyorum. Eşimin ailesi ile konuşabilmek için Türkçe öğreniyorum. Birde ben Türkiye'de çalışmak istiyorum. Rusça Türkçe'ye göre daha zor. Türkçe benim için biraz daha kolay" şeklinde konuştu. Kızı Türkiye'de yaşayan Iraklı Abdulrahman Khasrachi ve Faten Al Waeli çifti ise torunları ile konuşabilmek için dil öğreniyor. Abdulrahman Khasrachi, "Eşimle birlikte Türkçe derslerine katılıyoruz. 4 yıldır Türkiye'deyiz. Emekli mühendisiz. Kızım da burada yaşıyor. Torunum Türkçe konuşuyor. Ortaokula gidiyor. Torunumuzla Türkçe konuşabilmek için eğitim alıyoruz" dedi.