3 bini aşkın çocuk şenlikte buluştu

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bini aşkın çocuk, Bilim Şenliği'nde dünyayı keşfetti. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlik, bu yıl Altındağ Belediyesi
'nin desteği ve iş birliği ile düzenlendi. Altındağ Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerinden de yüzlerce çocuk şenliğe katılarak etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bilim Şenliği iş birliğinden oldukça memnun ve mutlu olduğunu belirterek, "Bilimsel düşünce ve araştırma yöntemlerinin uygulanması toplumu geliştirir, ilerlemeyi sağlar. Çocuklarla bilimi buluşturduğumuz ölçüde gelişebiliriz. Altındağ Belediyesi olarak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere destek vermeye gayret ediyoruz. Biz, evlatlarımızı merak edip araştırmaya, okumaya yönlendirmeliyiz. Bilim şenliğinin de gençlerin zihinde yeni ufuklar açtığına inanıyorum. Bundan değerli yatırım yoktur" diye konuştu.