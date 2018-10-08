Altınköy’den altın bilezik

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre en yüksek döner sermaye geliri elde eden 10 okul arasına giren Ankara Altındağ Atatürk Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, tarım alanları, Altınköy Açık Hava Müzesi'ndeki konakları ve köy kahvaltısı hizmetiyle hem uygulamalı eğitim alıyor hem de Ankara turizmine büyük katkı sağlıyor. Öğrenciler uygulama anaokulu, Altınköy konakları, köy kahvaltısı, sanayi nakışı atölyesi, ev mefruşatı atölyesi, matbaa üretim atölyesi, kuru temizleme atölyelerinde yaptıkları üretimlerle 3 milyon 205 bin liralık gelir elde etti. KONAKLAR TAHSİS EDİLDİ
Okul Müdürü Nazan Şener, "Okulumuzun üretim atölyelerinden bir tanesi de konaklama seyahat hizmetleri alanı. Öğrencilerimizin uygulama yaptığı uygulama otelleri, yiyecek içecek hizmetleri öğrencilerinin hafta içi ve hafta sonları kahvaltı verdiği bir mekân. Burası Altındağ Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki'nin okulumuza protokol kapsamında tahsis ettiği çantı konakları. 5 tane konağımız var ve 28 yatak kapasitesiyle otel hizmeti veriyoruz. Ulusal ve uluslararası dışarıdan gelen misafirlerimiz, yurt içinden gelen konaklamak isteyen, köy kültünü, köy havasını, köy ortamını yaşamak isteyen misafirlerimiz konaklıyor" diye konuştu. Yiyecek içecek alanında da tamamen doğal ürünlerle kahvaltı verildiğini kaydeden Şener, "Yoğun bir misafir katılımımız var. Değerler eğitimi kapsamında köyde, köy ortamında çocuklarımız bir misafir ağırlıyorlar. Hem geleneksel değerlerimize sahip çıkıyorlar. Otellerimizin donanımı da geleneksel kültürümüze hizmet ediyor. Bu anlamda da hem de geçmişi yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı. "KEYİFLE ÇALIŞIYORLAR"
Şener, "Karapürçek'teki çocukların istihdamı için de bu bölge çok önemli ve iş sahibi oluyorlar. İşletmeye de öğrenci verirken Karapürçek'te oturan çocuklarımız buradalar ve hedefim biz burayı okul olarak yıllarca işletmeyeceğiz, benim mezun ettiğim, bu anlamda iş yapan çocuklar, inşallah bu bölgenin insanı buraları işletme fırsatı yakalarlar, istihdam edilirler. Bu da ekonomiye ayrı bir katkı. Döner sermaye olarak üretimde katkısı var. Çocuklarımız harçlıklarını alıyorlar, bahşişlerini alıyorlar, keyifle çalışıyorlar" dedi. 'YINE BU BÖLÜMÜ SEÇERDIM'
12. SINIF öğrencisi Özge Kızılkaya, aşçılık okuduğunu belirterek, "Kendimi daha çok geliştirdiğim zaman restoran açmayı düşünüyorum. Günde 60 misafirimiz oluyor. 2 aydır burada çalışıyorum. Stajımızda konaklama ve yiyecek içecek birleştiği için buradan da gelir sağlıyoruz. Çok mutluyum. Yemek yapmayı çok seviyorum, sürekli yapıyorum. Bölümümü zaten devam ettirmeyi düşünüyorum. İslim kebabını güzel yaparım" ifadelerini kullandı. GÜZEL İŞ HAYATIM OLACAK
ALTINKÖY konaklarında çalışan 12. sınıf turizm öğrencisi Sevgi Sarısal, yatak düzenlerini öğrendiğini, gelen misafirlerle nasıl ilgilenildiğini öğrendiğini belirterek, bölümünü sevdiğini anlattı. Sarısal, "Hayalimde bir işletme kurup acente olarak butik oteller işletmek, burada yeni insanlara benim çalıştığım düzeyde onlara öğretmek, gelecek nesildeki turizmin ne olduğunu, nasıl çalışıldığını öğretmek isterim" dedi.