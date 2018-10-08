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Başkan Güney oğlunu evlendirdi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Başkan Güney oğlunu evlendirdi
KIZILCAHAMAM Belediye Başkanı Muhittin Güney'in oğlu Tarık Güney ile Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan'ın kızı Nevra Doğan, yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi. Tören, Kızılcahamam 15 Temmuz Demokrasi Şehidi İbrahim Ateş Seyir Tepesi ve 'nde yapıldı. Düğün töreni, çiftin nikah merasimi ile başladı. Nevra ve Tarık çiftinin nikahını İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay kıydı. Nikâh şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valisi Ercan Topaca, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız yaptı. Çiftin evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay takdim ederken, Ankara Valisi Ercan Topaca, çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.
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Başkan Güney oğlunu evlendirdi
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