Başkan Yaşar’a hemşehri ziyareti

YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, makamında Sandıklılılar Vakfı (SANVAK) üyelerini ağırladı. Kendisi de Afyon Sandıklılı olan Yaşar, hemşerilerini Yenimahalle Belediyesi
'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yaşar, "Ben her zaman Sandıklılı olmaktan gurur duydum. Sandıklılılar Vakfı'nın kuruluşunda görev aldım, uzun yıllar SANVAK'ı yaşatmaya çalıştık hala da yaşatıyoruz. Tabii ki doğduğumuz toprakları unutmayacağız. Doğduğumuz toprakların geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü gelecek nesillere aktaracağız" dedi.