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Başkan Yaşar’a hemşehri ziyareti

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Başkan Yaşar’a hemşehri ziyareti
YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, makamında Sandıklılılar Vakfı (SANVAK) üyelerini ağırladı. Kendisi de Afyon Sandıklılı olan Yaşar, hemşerilerini 'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yaşar, "Ben her zaman Sandıklılı olmaktan gurur duydum. Sandıklılılar Vakfı'nın kuruluşunda görev aldım, uzun yıllar SANVAK'ı yaşatmaya çalıştık hala da yaşatıyoruz. Tabii ki doğduğumuz toprakları unutmayacağız. Doğduğumuz toprakların geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü gelecek nesillere aktaracağız" dedi.
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Başkan Yaşar’a hemşehri ziyareti
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