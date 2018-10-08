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Cenaze araçlarına 8 tane daha eklendi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Cenaze araçlarına 8 tane daha eklendi
Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli yapılması amacıyla satın alınan 8 yeni cenaze nakil aracı dualarla hizmete girdi. Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en zor günlerinde yanında olmak ve cenaze hizmetlerini konforlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için araç filomuza 8 tane cenaze nakil aracı daha katmış bulunuyoruz. Bundan böyle Ankaralıların acılı günlerinde daha hızlı bir şekilde yanlarında yer alacağız" şeklinde konuştu.
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Cenaze araçlarına 8 tane daha eklendi
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