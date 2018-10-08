Dostluk kazandı 5-5

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam'da
yapıldı. Gün boyu toplantıda
olan milletvekilleri ve bakanlar,
günün sonunda soluğu halı
sahada aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
takımı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın
takımı yeşil sahada karşı karşıya
geldi. Maç öncesi ısınan milletvekilleri
ve bakanlar, 30'ar
dakikadan oynadıkları
maçın sonunda
sahadan 5-5
eşitlikle
ayrıldı.
Maçta zaman zaman hararetli anlar yaşanırken,
maçın sonunda gazetecilere konuşan Bakan Varank
, "AK Parti'de
hep
dostluk kazanır, yine dostluk kazandı.
Skor 5-5
. Beni kaleye geçirdiler, oyunumu
beğenmemişler. Spor yapmamız lazım
ama meşguliyetten yapamıyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız
gayet güzel oynuyor.
Penaltımızı vermediler ama
olsun yine de dostluk
kazandı" dedi. ÇAVUŞOĞLU: EKİP RUHUNA ÖNEM VERİYORUZ Sahanın
yıldızlarından birisi olan Bakan Çavuşoğlu
ise "Maalesef bugün hem Alanyaspor
hem de Antalya
lyaspor kaybetti. Burada maç berabere bitti. Varank
bizim kardeşimiz, kaleye geçince ona kıyıp gol atmadım. Futbolda zayıflara karşı zafiyetimi bildiği için kaleye geçti. Futbol takım oyunu, bizim arkadaşların bazıları kamerayı görünce baştan sona çalım. Oysa burada paslaşacaksın. Pas attığın zaman yorulmuyorsun hem de herkes zevk alıyor. Ama golf öyle değil. Futbolu ben senede bir kere oynuyorum, o da kamplarda. Bakıyorum arkadaşlar her gün antrenman yapıyor, aramızda bir fark yok. Halı sahada fazla zorlamamak lazım, bir elektrik yüklüyor. Arkadaşlar çimde oynadıkları için burada zorlandılar. Siyasette de sporda ekip ruhuna ve takım oyununa önem veriyoruz" diye konuştu. BAKAN KURUM MAÇI İZLEDİ BAKAN Çavuşoğlu'nun
takımında oynayan eski futbolcu yeni siyasetçi Alpay Özalan
, sahanın yıldızı olurken, "Ben bu maçta çok şey öğrendim, strateji öğrendim, nasıl berabere kalınır öğrendim. Bin taktik alan taraf oldum bu sefer" şeklinde konuştu. Mustafa Varank
, Tamer Dağlı
, Alpay Özalan
, Hacı Turan
, Mehmet Akif Yılmaz
ve Osman Önen
aynı takımda mücadele ederken, diğer takımda Mevlüt Çavuşoğlu
, Fatih Şahin
, Osman Boyraz
, Uğur Aydemir
, Ahmet Salih Dal
, Fehmi Küpçü
, Mustafa Açıkgöz
karşı takımda yer aldı. Maçı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce
de izledi.