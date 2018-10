Hem tasarruf hem güvenlik

İŞYERİ

Kombi bakımı yaptırmak ve bu durumu her yıl rutin bir şekilde gerçekleştirmek büyük önem taşıyor. Vatandaş soğuk havaların gelmesiyle birlikte evinde çalıştırmak istediği kombinin bakımını ne zaman ve nasıl yapılacağını ise merak ediyor. Kombinin doğru kullanımı ve bakımı hem tasarruf hem de güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Doğalgaz İzolasyon Montajcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Erturan kombi kullanımı ile ilgili tüketicilere önerilerde bulundu. İşte sağlıklı kombi bakımı için yapılması gerekenler;Kombilerin daha iyi çalışabilmesi ve daha tasarruflu bir şekilde gaz yakması için her yıl ekim ve kasım aylarında kış gelmeden periyodik bakımının olması şart. Cihazlar çalışmadan bu bakımlar yapılırsa cihazlarda meydana gelebilecek bir arızanın önüne geçilmiş olunur. Kombilerle birlikte kalorifer petekleri radyatörleri de önemli. Bunların zamanla içerisindeki beklemiş suyun korozyona uğraması, paslanması ve kireçlenmesinden dolayı radyatörlerin verimleri düşer. Dolayısıyla bunların periyodik olarak her sene temizliğinin yapılması hem cihazların hem de radyatörlerin daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olması ve cihazların doğalgazı tasarruflu yakıp daha verimli çalışabilmesi için önemli.ÇAĞIRDIĞINIZ yetkilinin işyeri olup olmadığına dikkat edin. Çünkü iş yeri olan insanlar kolay kolay hata yapamazlar. Belli kurulu bir düzenleri vardır. Bu düzenin bozulmasını istemezler. Bakıyorsunuz her türlü sahtekârlıklar, dolandırıcılıklar özellikle internet ortamında çok oluyor. Herhangi bir iş yeri olmayan insanlar internet ortamında değişik firmaların reklamını yaparak bu işi yaptıklarını söylüyor. Madem bu işleri yapabileceklerine güveniyorlar. Bununla ilgili de kendi işyerlerinin olması lazım. Bu işi internet ortamında da araştırırken sabit bir dükkânının olup olmadığı veya herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamanız için bağlı odayı arayıp sormanız gerekmekte. Kombi tamircileri odaya kayıtlı... Değilse bu çıkar. Bir problem olduğunda en son bizi aramayın. Önce arayın. Kayıt dışı kaçak çalışan kişilerin önüne geçmek için odanın sayfasına girip araştırma yapın. Ondan sonra arkadaşlarımızdan yardım talep edebilirsiniz.KIŞ döneminde evde olmadığınızda mümkün olduğu kadar kombinizi en düşük derecede çalıştırın. Evin içindeki soğukluğun kırılmasını sağlayacak. A kombisinde 30 dereceyse B kombisinde 1'de çalışması daha uygundur. Bizim 1 dediğimiz derece kombinin en düşük ortamın ılık kalmasını sağlayacak derecedir. Hafta içi çalışan insanlar evde olmadıkları zamanlarda kombiyi belli bir düzeyde bırakıp hiç kapatmadan çalışmasını sağlayarak hem ömrünü uzatırlar hem de tasarruf yapmış olurlar. Eğer kombiyi işe giderken veya evden çıkarken kapatırsanız tasarruf ettiğinizi düşünmeyin. Eve geldiğinizde buz gibi bir evle karşılaşacaksınız. Soğukta 1'de çalışıp 2'ye yükseltmeniz gerekirken 3 ve 4'de çalıştırmanız gerekecek. O da sabahtan akşama kadar yakacağınız gazdan daha fazlasını yaktırır size.