Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak’ta yangın eğitimi verildi

Mamak’ta eğitimi verildi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Mamak’ta yangın eğitimi verildi
MAMAK Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından organize edilen tatbikatta, olası bir durumda gerçekleşecek yangında araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, temsili çıkarılan yangın ile ilk etapta yangına nasıl müdahale edileceği, dumandan etkilenilmesi sonrası kurtarma ekipleri tarafından gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın anında meydana gelebilecek yaralanmalar ve yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında personele bilgiler verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak’ta yangın eğitimi verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN