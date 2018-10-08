Mamak’ta yangın eğitimi verildi

MAMAK Belediyesi çalışanlarına yönelik yangın
eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından organize edilen tatbikatta, olası bir durumda gerçekleşecek yangında araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, temsili çıkarılan yangın ile ilk etapta yangına nasıl müdahale edileceği, dumandan etkilenilmesi sonrası kurtarma ekipleri tarafından gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın anında meydana gelebilecek yaralanmalar ve yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında personele bilgiler verildi.