Telekom süper başladı

TÜRKIYE'YI 7Days EuroCup'ta
temsil eden Türk Telekom
, Süper Lig'deki
ilk maçında Sakarya Spor Salonu'nda
, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
ile karşılaştı. İlk çeyreğe Landsberg'in
üçlüğüyle başlayan Türk Telekom
, ilk beş dakikayı
önde götürdü. İki takım da boyalı
bölgede gerçekleştirdiği etkili
savunma ve hücumda kaybedilen
toplar neticesinde hücumda üretken
olamadı. MUHTEŞEM PERFORMANS Ender Aslan'ın
maçın son saniyelerinde sahneye çıkmasıyla 11-0'lık
bir seri yakalayan Türk Telekom
maçı 65-55
kazanarak 2
yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e
iddialı bir başlangıç yaptı. Maçın en skorer isimleri, 16'şar
sayı ile Vladimir Stimac
ve Sylven Landsberg
olurken, Stimac 11
riboundluk katkısıyla double double yaparak muhteşem bir performansa imza attı.