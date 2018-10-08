Telekom süper başladı

BUGÜN NELER OLDU

temsil edenilk maçındaile karşılaştı. İlk çeyreğeüçlüğüyle başlayan, ilk beş dakikayıönde götürdü. İki takım da boyalıbölgede gerçekleştirdiği etkilisavunma ve hücumda kaybedilentoplar neticesinde hücumda üretkenolamadı.maçın son saniyelerinde sahneye çıkmasıylabir seri yakalayanmaçıkazanarakyıl aradan sonra döndüğüiddialı bir başlangıç yaptı. Maçın en skorer isimleri,sayı ileveolurken,riboundluk katkısıyla double double yaparak muhteşem bir performansa imza attı.