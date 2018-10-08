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Telekom süper başladı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Telekom süper başladı
TÜRKIYE'YI 7Days EuroCup'ta temsil eden Türk Telekom, Süper Lig'deki ilk maçında Sakarya Spor Salonu'nda, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile karşılaştı. İlk çeyreğe Landsberg'in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom, ilk beş dakikayı önde götürdü. İki takım da boyalı bölgede gerçekleştirdiği etkili savunma ve hücumda kaybedilen toplar neticesinde hücumda üretken olamadı.

MUHTEŞEM PERFORMANS
Ender Aslan'ın maçın son saniyelerinde sahneye çıkmasıyla 11-0'lık bir seri yakalayan Türk Telekom maçı 65-55 kazanarak 2 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yaptı. Maçın en skorer isimleri, 16'şar sayı ile Vladimir Stimac ve Sylven Landsberg olurken, Stimac 11 riboundluk katkısıyla double double yaparak muhteşem bir performansa imza attı.
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Telekom süper başladı
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