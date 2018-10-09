15. yüzyıla yolculuk

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, göreve geldiği 2004'den beri her yıl Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ne yenilikler kattıklarını belirterek, "Özellikle hafta sonları ve dini günlerde binlerce ziyaretçi türbeye akın ediyor. Vatandaşlar 14 dönümlük külliyenin bulunduğu alan içerisinde istediği sürece dualarını edip namazlarını kılıyorlar. Semerkandi'nin evi olarak tasarladığımız ve o dönemi yansıtan kerpiç ev ve mescidi geziyor ve daha sonra külliyede alışveriş yapma imkanı buluyorlar. İsteyenler burada yemeklerini yiyor. Ankara'da inanç turizmi denince akla Hacı Bayram-ı Veli ve Şeyh Ali Semerkandi Türbesi geliyor" diye konuştu.



14 DÖNÜMLÜK KÜLLİYE

Şeyh Ali Semerkandi'nin İslam'ı yaymak için büyük mücadeleler verdiğini anlatan Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Şeyh Ali Semerkandi 14 ve 15'inci yüzyıllarda yaşamış ve İslam'ı Anadolu'ya yaymak için bu göreve gelmiş. Her an Anadolu'yu İslamlaştırmak için mücadele vermiş. Semerkandi'nin bütün eserlerini kitaplaştırarak burada sergiliyoruz. Ben göreve gelmeden önce bu külliye bölgesinde kereste ve mermer atölyeleri vardı. Bu atölyeler Çamlıdere'nin her tarafına yapılabilir ancak inanç turizmi sadece bu alanda yapılabilirdi. Bu yüzden buradaki arsaları kamulaştırarak görmüş olduğunuz 14 dönümlük külliye ortaya çıktı" diye konuştu..